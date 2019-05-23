Ксению Бородину и Ольгу Орлову признали самыми стильными телеведущими по версии MODA topical

"Вчера мы получили премию как самые стильные телеведущие. Большое спасибо журналу и Оксане Федоровой за высокую оценку и чудесный вечер. Ура! Получился прекрасный дуэт!" - написала Орлова под снимком, на котором запечатлена вместе с Бородиной.

Поклонники поздравили знаменитостей с получением нового статуса. Многие посчитали, что Орлова и Бородина похожи, как родные сестры. Некоторые раскритиковали снимок из-за чрезмерного количества фотошопа, из-за которого у экс-солистки "Блестящих" повело лицо.

Читайте также: Виктория Толстоганова рассказала о 8-летнем сыне-моднике

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o