Ксению Бородину и Ольгу Орлову признали самыми стильными телеведущими по версии MODA topical
Ксению Бородину и Ольгу Орлову признали самыми стильными телеведущими по версии журнала MODA topical. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунтах обеих звезд.
"Вчера мы получили премию как самые стильные телеведущие. Большое спасибо журналу и Оксане Федоровой за высокую оценку и чудесный вечер. Ура! Получился прекрасный дуэт!" - написала Орлова под снимком, на котором запечатлена вместе с Бородиной.
Поклонники поздравили знаменитостей с получением нового статуса. Многие посчитали, что Орлова и Бородина похожи, как родные сестры. Некоторые раскритиковали снимок из-за чрезмерного количества фотошопа, из-за которого у экс-солистки "Блестящих" повело лицо.