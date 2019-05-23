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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева раскрыла секрет похудения

Известная российская певица Альбина Джанабаева раскрыла секрет похудения. По словам исполнительницы, чтобы избавиться от лишних килограммов необходимо не употреблять в пищу соленое, пить больше воды и увеличивать физическую активность.
Альбина Джанабаева раскрыла секрет похудения

О том, как привести себя в форму, Альбина Джанабаева рассказала Алле Довлатовой в рамках вечернего шоу на «Русском радио». По словам артистки, в ее случае свою роль сыграла хорошая генетика. При этом знаменитость заявила, что родители всю жизнь старались быть подтянутыми и спортивными. Мама Джанабаевой всегда выглядела прекрасно, несмотря на то, что родила троих детей.

На сегодняшний день певицы не следит за питанием. В то же время она знает рецепт похудения: употребление несоленой гречки с огурцами. В целом Джанабаева считает, что должен быть комплекс – не только правильное питание, но и спорт.

В рамках беседы с Аллой Довлатовой артистка рассказала о планах на лето. Вместе с супругом Валерием Меладзе и детьми она отправится отдыхать в Европу. Пока запланировано посещение Франции и Испании.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:49


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