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Шоу-бизнес

Тина Канделаки назвала 3 главных секрета красоты

Телеведущая Тина Канделаки не выглядит на свои паспортные 43 года, чем провоцирует регулярные слухи об использовании пластической хирургии. Журналистка отрицает какие-либо вмешательства и готова поделиться секретами красоты со всеми желающими.

Тина Канделаки назвала 3 главных секрета красоты

На презентации своей новой книги «PRO лицо», Тина Канделаки ответила на вопросы журналистов о своей внешности. По словам телеведущей, ее путь к нынешнему стилю и уверенности в себе не был легким. До 25 лет журналистка не носила короткие платья и юбки, потому что ее параметры не вписывались в эстетические нормы того времени. Но Канделаки хватило силы воли, чтобы взять себя в руки и сбросить лишний вес.

В 30 лет нынешняя икона стиля пересмотрела свой гардероб и смогла найти свою изюминку. Поиск собственного стиля научил звезду обыгрывать свои недостатки, превращая их в достоинства. Это, а также спорт и здоровый образ жизни, позволяют Тине Канделаки выглядеть ровесницей своей дочери.

Сейчас, руководствуясь опытом по создании самой себя, Канделаки выделяет 3 главных секрета своей красоты: сон не менее 8 часов в сутки, отсутствие алкоголя в меню и брекеты для красивой улыбки.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 12:51


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