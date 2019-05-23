Употребление диетических напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта

Учёные из США постарались выяснить, какой вред здоровью может нанести частое употребление диетических напитков. Научные работники изучили воздействие данной категории продуктов на граждан пожилой группы. Для этого специалисты привлекли к своей работе в качестве добровольцев 80 тысяч человек в возрасте от 50 лет и заметили связь между сладкими газировками и риском возникновения инфаркта и инсульта. Отмечается, прямой угрозы для жизни напитки не представляют, но косвенно влияют на организм. В первую очередь речь идёт о появлении лишнего веса, провоцирующего заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.Медики призывают людей контролировать количество выпиваемых газировок, так как последствия могут оказаться очень серьёзными. Они напомнили, в случае, если человек чувствует головокружение, потерю зрения, а также испытывает затруднение речи, он должен обратиться к врачам. Наиболее явным признаком возможного сердечного приступа является неспособность координировать действия рук.

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Автор: Валерий Селезнев

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