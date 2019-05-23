Беременная Катя Колисниченко пожаловалась на рвоту с кровью

Екатерина Колисниченко находится на последнем месяце беременности. У бывшей участницы «Дома-2» есть сестра-близнец Юлия Салибекова, которая является мамой троих детей. Умудренная опытом родственница постоянно дает наставления Екатерине Колисниченко по поводу воспитания будущего наследника. На этой почве девушки и умудрились разругаться. Отношения сестер стали очень натянутыми, переживания отражаются на здоровье беременной. По словам будущей матери, она старается не давать негативным эмоциям волю, но чувствует себя в последнее время неважно. Екатерину Колисниченко мучает изжога, а на днях даже была рвота с кровью. Знаменитость поддерживает супруг, если бы не его помощь, справиться было бы очень тяжело. Селебрити обвиняет Юлию Салибекову в том, что сестра хочет над ней доминировать. Если раньше ссоры были как вспышки, быстрыми, то теперь они начали ссориться на несколько месяцев.Скандал между Екатериной Колисниченко и Юлией Салибековой уже вышел в публичную плоскость. Сестры вовсю реагируют на проблемы в социальных сетях, делать первый шаг к примирению никто из родственниц не собирается. Колисниченко не исключает, что возможно сестра ее просто ревнует, поскольку ранее она считалась этакой хорошей девочкой семьи, а она сама была для поклонников шоу непутевой. Когда она забеременела и подписчики ее полюбили, Юлия Салибекова начала страшно ревновать.После появления наследника у Екатерины Колисниченко сестры обязательно сблизятся, поскольку у них появятся более интересные для разговоров темы, чем обычные выяснения отношений, уверены многие фанаты.

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Автор: Нина Лукашева

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