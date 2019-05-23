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Наука

В Канаде обнаружили самый древний в мире гриб

Ученые из международных университетов обнаружили в Северной Канаде самый древний гриб в мире, произраставший на Земле около 1 млрд лет назад. Материалы исследования обнародованы в издании Nature.
В Канаде обнаружили самый древний в мире гриб

Ученые нашли окаменелости в формации Грасси-Бэй. Новый вид назвали Ourasphaira giraldae. Образцы были изучены при помощи спектрометра и микроскопа. Наблюдения показали, что гриб представляет собой сферическое тело с двойными 60-микрометровыми стенками, соединенными между собой растущими под прямым углом нитями. Подобное строение характерно для всех членистоногих и современных грибов. В составе также выявлен хитозан.

Ученые доказали, что найденные окаменелости представляют собой древние грибы, которые побили рекорд видов, произраставших в США и Шотландии 410-450 млн лет назад. Находка позволила сдвинуть время появления первых организмов данного царства на 1 млрд лет назад.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:15


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