Компания Casio выпустила хронограф для гонщиков

Новые спортивные часы от Casio были сделаны при участии гоночной команды «Формулы-1». Новинка разработана с учетом постоянного применения в ходе соревнований. Секундомер способен засекать время с учетом одной тысячной доли секунды вплоть до прохождения 200 кругов.Сервис Edifice Connected обеспечивает дополнительные возможности часов. За счет приложения заметно облегчается управление девайсом, есть функция настройки местного времени, на выбор юзеру предлагается 300 городов мира. Среди иных полезных опций названы таймер обратного отсчета, будильник, почасовой сигнал, тахиметрическая шкала.За сложный функционал хронографа отвечает система питания Tough Solar. Аккумулятор в автономном режиме способен проработать до полугода, а если активировать опцию энергосбережения – полтора года. Стальные модели можно приобрести как в синем, так и в красном цветовом решении.

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Автор: Валерия Орлова

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