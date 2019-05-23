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Авто

В УАЗ назвали улучшенные функции безопасности во внедорожнике «Патриот»

УАЗ «Патриот» оснащен подушкой безопасности и механизмом, распределяющим тормозную систему машины. Инженеры завода рассказали о функциях безопасности машины.
В УАЗ назвали улучшенные функции безопасности во внедорожнике «Патриот»

УАЗ проинформировал потребителей о новшествах, которые улучшили «Патриот». В стандартной версии стоит отметить наличие подушки безопасности на месте водителя. Внедорожник оснащен антиблокировочной системой, обладающей программами, которые распределяют тормозные усилители. Другие факторы обеспечения безопасности в автомобиле крепления на детских кресел и ремни с преднатяжителями.

Топ-версия УАЗ «Патриот» имеет в себе электронный механизм стабилизации устойчивости, специально адаптированного для модели Ульяновского завода. Он также поможет водителю во время езды на подъеме, а на плохой дороге имитирует межколесные блокировки. Успешно работает в «Патриоте» и сервис Off-Road. Привести его в действие можно клавишей на консоли, что дает возможность внедорожнику проезжать рыхлые поверхности.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 13:22


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