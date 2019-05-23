В Китае подростку удалили из мочевого пузыря 29 магнитных шариков, введенных в пенис

Говоря о процедуре, врачи отметили: «Мы не смогли удалить посредством микрохирургии, поэтому вскрыли его мочевой пузырь и удалили всю группу магнитных шариков, насчитывающих 29 штук. Дети в период полового созревания интересуются своим телом. Они нуждаются в надлежащем руководстве и образовании со стороны своих родителей».



По словам родителей, школьник провел 12 недель с мучительной болью в области малого таза, так как не хотел признаваться в содеянном. 11 мая он был госпитализирован в детскую больницу в провинции Шэньси. Урологи выяснили по рентгену, что магнитные шарики образовали плотный сгусток внутри мочевого пузыря. Пострадавший признался, что на начальном этапе просто играл с ними, после чего принял решение вставить их в уретру. К тому времени, когда он почувствовал дискомфорт и попытался вытащить их, магниты отделились и некоторые остались внутри организма. Подросток признался, что до последнего верил, что чужеродные тела выйдут при мочеиспускании со временем, в связи с чем продолжал терпеть дискомфорт.В настоящее время подросток идет на поправку и уже выписан из медицинского учреждения. Стоит отметить, что такого рода манипуляции довольно часто встречаются в молодом возрасте, в частности, это касается магнитных шариков с гораздо большим количеством введения в пенис.

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Автор: Ващенко Ольга

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