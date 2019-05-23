В России запустят сервис для поимки лишенных прав водителей
В России запустят не имеющий аналогов сервис для поимки лишенных прав водителей, продолжающих незаконно управлять транспортными средствами. О системе «Автодата» рассказал Ярослав Федосеев, представляющий НТИ «Автонет».
Программа будет анализировать данные сервисных и телематических платформ, камер фото- и видеофиксации, ГИБДД и выявлять номера машин, собственники которых лишены прав. После расчета предполагаемого маршрута автомобилей-нарушителей система покажет полный перечень интересующих полицию транспортных средств.
«Сейчас лишенные прав водители спокойно садятся за руль, зная, что риск попасть в поле зрения ГИБДД минимален при соблюдении ПДД. «Автодата» найдет в городском потоке всех нарушителей и уведомит сотрудником МВД», - пояснил Федосеев.