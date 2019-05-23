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Авто

В России запустят сервис для поимки лишенных прав водителей

В России запустят не имеющий аналогов сервис для поимки лишенных прав водителей, продолжающих незаконно управлять транспортными средствами. О системе «Автодата» рассказал Ярослав Федосеев, представляющий НТИ «Автонет».
В России запустят сервис для поимки лишенных прав водителей

Программа будет анализировать данные сервисных и телематических платформ, камер фото- и видеофиксации, ГИБДД и выявлять номера машин, собственники которых лишены прав. После расчета предполагаемого маршрута автомобилей-нарушителей система покажет полный перечень интересующих полицию транспортных средств.

«Сейчас лишенные прав водители спокойно садятся за руль, зная, что риск попасть в поле зрения ГИБДД минимален при соблюдении ПДД. «Автодата» найдет в городском потоке всех нарушителей и уведомит сотрудником МВД», - пояснил Федосеев.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:31


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