EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Происшествия / Отдых

Рабочие заставили детей рыть котлован на востоке Москвы

Рабочие заставили детей 12-14 лет рыть котлован на востоке Москвы. Инцидент с участием школьников произошел в столичном районе Гольяново. Известно, что мигранты силой удерживали несовершеннолетних в подвале.
Рабочие заставили детей рыть котлован на востоке Москвы

Подростки рыли яму на месте, где предполагалось возвести сауну. В процессе принимали участие трое школьников, сообщается, что работать их заставили уроженцы Таджикистана.

О случившемся уже знают столичные правоохранители. Они пытаются выяснить, как мигранты заманили детей в подвал и не выпускали их оттуда несколько часов.

Читайте также: В Ярославле вандалы разбили мемориальную доску Борису Немцову

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:12


Читайте также
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте
В Подмосковье в квартире найдены изрезанные тела мужчины и
Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге
В Подмосковье сын из-за денег отрубил матери голову и руки
К шествию "Бессмертного полка" в Киеве присоединились люди
Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в
В Подмосковье отец случайно выстрелил в сына
Госдума рассмотрит законопроект о подсчете показаний в
Дальний Восток может стать первым свободным от СПИДа
Анна Кузнецова связывает сокращение населения России с
Жуткое нашествие змей в Челябинской области попало на видео
Вратарь Андрей Василевский установил рекорд хоккейной
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте
Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге
На видео попал домашний кот, наблюдающий за полетом сияющих
В Подмосковье отец случайно выстрелил в сына
Жуткое нашествие змей в Челябинской области попало на видео
В Москве число пострадавших при падении деревьев из-за
Сергей Зверев осуждён за пикет, проведённый на Красной
Вдова Сергея Доренко Юлия уличила дочерей журналиста во лжи
В Кировской области в лесу обнаружен труп новорожденного
Полиция запретила выдавать тело Сергея Доренко вдове
Жительница Лас-Вегаса запечатлела на видео загадочный столб
В Астраханской области одновременно пропало трое подростков
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 12:41 Опубликован трейлер фантастического фильма Федора
23.05, 12:31 В России запустят сервис для поимки лишенных прав
23.05, 12:30 Власти Чили запретят туристам ковыряться в носу у статуй
23.05, 12:28 Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за платье из
23.05, 12:22 Компания Casio выпустила хронограф для гонщиков
23.05, 12:21 Настя Каменских призналась в любви к Потапу в день
23.05, 12:16 Анфиса Чехова анонсировала откровенное интервью в
23.05, 12:15 Александр Розенбаум осенью представит альбом «Симбиоз-2»
23.05, 12:12 Рабочие заставили детей рыть котлован на востоке Москвы
23.05, 12:05 В Китае подростку удалили из мочевого пузыря 29
23.05, 12:03 Полина Гагарина не может получить "подмосковный" загар
23.05, 12:02 В России подорожал кроссовер Chery Tiggo 3
23.05, 12:00 Huawei подготовил замену для Windows и Android
23.05, 11:55 Названы основные предвестники скорой остановки сердца
23.05, 11:54 Главный диетолог страны дала рекомендации по
23.05, 11:53 Эксперты рассказали женщинам, как сохранить красоту груди
23.05, 11:47 Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня
23.05, 11:45 Ксению Бородину и Ольгу Орлову признали самыми стильными
23.05, 11:44 Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной
23.05, 11:42 Названы домашние средства восстановления после