Рабочие заставили детей рыть котлован на востоке Москвы
Рабочие заставили детей 12-14 лет рыть котлован на востоке Москвы. Инцидент с участием школьников произошел в столичном районе Гольяново. Известно, что мигранты силой удерживали несовершеннолетних в подвале.
Подростки рыли яму на месте, где предполагалось возвести сауну. В процессе принимали участие трое школьников, сообщается, что работать их заставили уроженцы Таджикистана.
О случившемся уже знают столичные правоохранители. Они пытаются выяснить, как мигранты заманили детей в подвал и не выпускали их оттуда несколько часов.