Анфиса Чехова анонсировала откровенное интервью в «Судьбе человека» с Борисовым Корчевниковым
Анфиса Чехова анонсировала откровенное интервью в программе «Судьба человека» с Борисовым Корчевниковым. Анонс нового выпуска появился в Instagram-аккаунте звездной телеведущей.
Как следует из опубликованного Анфисой Чеховой видео, настоящее имя теледивы Саша, а друзья ее называли Шурочкой. В то время будущая знаменитость увлекалась нумерологией, она просчитала, что ей подходит больше другое имя, которое в итоге кардинально изменило всю ее судьбу. Также звезда покажет в программе самую эффективную позу йоги и расскажет о своих отношениях с бывшим супругом. В сопровождении к посту Анфиса Чехова призналась, что на откровенное интервью ее долго уговаривали и наконец, оно состоялось. Посмотреть программу «Судьба человека» с ее участием можно будет уже 24 мая в 11:45 на канале «Россия».
Многочисленных подписчиков анонс откровенного интервью с участием Анфисы Чеховой очень заинтересовал. Пользователи признаются, что с нетерпением ждут выхода программы в эфир, поскольку не сомневаются, что разговор получился очень интересным.
«Анфиса, вы удивительный и очень интересный человек! Мне очень нравятся ваши стихи! Обязательно посмотрю эту передачу!», «Буду смотреть, Анфиса, вы красотка!», - признаются подписчики.
Анонс Анфисы Чеховой всего за час собрал почти 20 000 отметок «Нравится» и огромное количество комментариев.