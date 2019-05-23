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Технологии

Цена новой камеры Fujifilm GFX 100MP в России составит 730 тысяч рублей

Стала известна стоимость камеры Fujifilm GFX 100MP в России. Новинка обладает рядом выдающихся характеристик, а потому её цена на отечественном рынке составит 730 тысяч рублей.
Цена новой камеры Fujifilm GFX 100MP в России составит 730 тысяч рублей

Японская компания Fujifilm представила ожидаемую камеру GFX 100MP. Данное устройство сумеет удовлетворить самых требовательных покупателей, так как датчиком изображения в нём стал BSI-CMOS с разрешением 102 Мп. Новинка относится к среднеформатным девайсам, так как активная область датчика в 1,7 раза больше полного кадра. Аппарат имеет очень высокую чувствительность и широкий диапазон фоторежимов. Устройство способно делать по пять фотографий в секунду, а также вести видеосъёмку не только в формате FullHD с частотой кадра 60 к/с, но и снимать в 4K при 30 к/с. Гаджет снабжён всеми необходимыми элементами интерфейса, а также разъёмами для подключения к другим устройствам и модулями беспроводной связи.

В настоящий момент уже названы цены на Fujifilm GFX 100MP. На домашнем рынке новинка поступит в продажу по цене 10 тысяч долларов США, в России же стоимость изделия окажется выше.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 13:30


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