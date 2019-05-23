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Власти Чили запретят туристам ковыряться в носу у статуй на острове Пасхи

Власти Чили запретят туристам ковыряться в носу у статуй на острове Пасхи или Рапануи. Любители селфи создают угрозу для сохранности истуканов, ставших объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году.
Власти Чили запретят туристам ковыряться в носу у статуй на острове Пасхи

Национальный парк Рапануи стал доступен для туристов со всего мира благодаря достижениям цивилизации, нашедшей способ добираться до самых удаленных уголков Земли. Остров известен благодаря каменным статуям, состоящим из спрессованного вулканического пепла. Местное население приписывает истуканам сверхъестественную силу.

Население острова Пасхи последние десятилетия составляет несколько тысяч человек. В 1981 году полюбоваться истуканами захотели всего 2500 туристов, но к настоящему времени число отдыхающих выросло до 150 тыс.

Археолог Джо Энн ван Тилберг рассказала о негативном влиянии туристов на природные ресурсы острова. Приезжие ведут себя неуважительно, нарушают законы и взбираются на статуи ради красочного снимка. Для сохранения культурного памятника введены новые запреты, касающиеся поведения туристов.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:30


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