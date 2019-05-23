EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

Infinix S4 с 32-Мп камерой выйдет в продажу за 130 долларов

Азиатский бренд Infinix выпустил бюджетный смартфон S4 стоимостью 130 долларов. Несмотря на незначительную цену, аппарат оснащен тройной камерой, чипом на 8 ядер и другими внушительным параметрами.
Infinix S4 с 32-Мп камерой выйдет в продажу за 130 долларов

Смартфон гонконгский бренд покажет 28 мая в Индии, его намерен продавать за 9000 рупий, что эквивалентно 130$. Infinix S4 функционирует на операционной системе Android 9.0 Pie, качественные снимки можно сделать благодаря тыльной тройной камере на 13 Мп основной, второй 8 Мп со 120-градусным объективом и третьей 2-Мп для захвата данных о глубине во время портретной съемки. Отдельно стоит упомянуть фронтальный датчик на 32 Мп, который оснащен искусственным интеллектом, что положительно скажется на улучшении автопортретов.

Задняя сторона Infinix S4 защищена глянцевым стеклом и обладает сканером отпечатков пальцев. Имеется в смартфоне аккумулятор на 4000 мАч, слот для двух sim-карт, навигация ГЛОНАСС и GPS, радио, слот для microSD, Bluetooth и Wi-Fi, а также 3 Гб/32 Гб памяти, процессор MediaTek Helio P22 на 8 ядер и 6,21-дюймовый дисплей.

Читайте также: Цена новой камеры Fujifilm GFX 100MP в России составит 730 тысяч рублей

Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 13:39


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 15:11 Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров
23.05, 15:07 Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за
23.05, 14:57 Озвучены привычки, приводящие к ускоренному старению
23.05, 14:51 Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве
23.05, 14:49 Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С»
23.05, 14:42 Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в
23.05, 14:39 Валентин Юдашкин оценил гардероб Владимира Путина
23.05, 14:34 Фанаты Юлии Началовой приходят на ее могилу заряжать воду
23.05, 14:30 Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали
23.05, 14:30 ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского
23.05, 14:29 Владимир Путин вручил Ларисе Долиной государственную
23.05, 14:24 Названы 7 ценных правил для сохранения долгой и
23.05, 14:22 Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на
23.05, 14:18 В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
23.05, 14:11 Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками
23.05, 14:11 Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс
23.05, 14:09 Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
23.05, 14:00 Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный
23.05, 14:00 Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий
23.05, 13:52 Названы 10 важных секретов для удачной покупки