Infinix S4 с 32-Мп камерой выйдет в продажу за 130 долларов

Смартфон гонконгский бренд покажет 28 мая в Индии, его намерен продавать за 9000 рупий, что эквивалентно 130$. Infinix S4 функционирует на операционной системе Android 9.0 Pie, качественные снимки можно сделать благодаря тыльной тройной камере на 13 Мп основной, второй 8 Мп со 120-градусным объективом и третьей 2-Мп для захвата данных о глубине во время портретной съемки. Отдельно стоит упомянуть фронтальный датчик на 32 Мп, который оснащен искусственным интеллектом, что положительно скажется на улучшении автопортретов.Задняя сторона Infinix S4 защищена глянцевым стеклом и обладает сканером отпечатков пальцев. Имеется в смартфоне аккумулятор на 4000 мАч, слот для двух sim-карт, навигация ГЛОНАСС и GPS, радио, слот для microSD, Bluetooth и Wi-Fi, а также 3 Гб/32 Гб памяти, процессор MediaTek Helio P22 на 8 ядер и 6,21-дюймовый дисплей.

Читайте также: Цена новой камеры Fujifilm GFX 100MP в России составит 730 тысяч рублей

Автор: Виталий Смирнов

Добавление комментария

o