Алексей Панин разыскивает украденный дебютный фильм «Я вернулся»
В съемках дебютной киноленты «Я вернулся» Алексея Панина были задействованы Никита Джигурда, Саша Данко, Владимир Епифанцев и Александр Головин, а операторское кресло занимал Александр Сюткин. Именно последнего звезда сериала «Солдаты» обвиняет в воровстве отснятого видеоматериала фильма.
В начале октября 2018 года Алексей Панин приступил к съемкам кинокартины, которая должна была стать его дебютом как режиссера. Идея фильма основывалась на стилистике фильмов из цикла «Брат», а главные роли достались самому Панину и его дочери. Но накануне запуска ленты в прокат начались проблемы.
Скандально известный актер сообщил, что выход картины под угрозой, так как Александр Сюткин исчез сразу после получения гонорара вместе со всем готовым материалом киноленты. Теперь Алексей Панин решительно настроен отомстить оператору, уничтожив его карьеру. Об этом сам автор идеи фильма рассказал в своем Instagram, параллельно обвиняя Сюткина в пристрастии к наркотическим веществам, неумению работать с оборудованием и даже в адюльтере.
Панин вместе со своими коллегами по фильму Владимиром Эпифанцевым, Никитой Джигурдой и Александром Головиным готовит видеообращение ко всем потенциальным работодателям своего бывшего оператора. Артист собирается запустить флешмоб-обвинение по всей стране, чтобы отомстить Александру Сюткину за кражу фильма.