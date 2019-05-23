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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин зол на любовника первой жены, оставившего его детей без квартиры

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин вспомнил некоторые моменты из своего прошлого и рассказал журналистам, что зол на любовника первой жены, который оставил его детей без квартиры. По словам шоумена, он лишь недавно выяснил, что все деньги, которые он передавал наследникам, получал новый муж экс-супруги.
Иосиф Пригожин зол на любовника первой жены, оставившего его детей без квартиры

Иосиф Пригожин был трижды женат, однако меньше всего ему повезло с первой супругой Еленой. По словам продюсера, он много работал, а жена только лежала на диване и даже не желала заниматься домашними делами. После развода шоумен оставил двум детям от первого брака по квартире в центре Москвы и земельный участок в Подмосковье. Помимо этого, он регулярно передавал денежные средства, которые тратились не только на наследников.

Как рассказал Иосиф Пригожин журналистам «КП», его возмутил тот факт, что деньги расходовались на любовника первой жены, который впоследствии стал ее мужем. Мужчина в два раза младше бывшей супруги Пригожина, он уговорил детей шоумена продать квартиру в Москве и участок в Домодедово. По словам продюсера, ему нет дела до жизни жены, однако на наследников он обижен, поскольку они скрывали, что все время содержали совершенно постороннего человека.
Иосиф Пригожин зол на любовника первой жены, оставившего его детей без квартиры

Бывшая семья Пригожина переехала в Ставропольский край, где живет на деньги от продажи недвижимости. Дети не желают общаться с продюсером. 30-летний сын Дмитрий позвонил после трех лет молчания только для того, чтобы попросить о помощи в создании бизнеса с супругом матери. После просьбы Пригожина встретиться без избранника экс-жены наследник отказался от дальнейшего разговора.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 13:46


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