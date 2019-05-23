Названы 10 важных секретов для удачной покупки подержанного автомобиля
Эксперты рекомендуют при покупке автомобиля с пробегом сохранять бдительность. Чтобы не стать владельцем «кота в мешке», стоит придерживаться 10 важных советов.
Перед покупкой машины на вторичном рынке необходимо начать с первичного осмотра, пригласив людей, разбирающихся в ремонте. Лучше разговорить продавца и узнать причины, побудившие его продать автомобиль. На следующем этапе советуется изучить документы, техпаспорт, страховой полис и сверить идентификацию. Пробить транспортное средство можно на ресурсе ГИБДД или «Автокод».
Покупатель должен оценить техническое состояние машины. Если нареканий нет, сделка оформляется, а потом новый владелец получает полис ОСАГО и ставит ТС на учет в ГИБДД в течение 10 дней. Перед оформлением лучше убрать салон и привести в порядок авто.