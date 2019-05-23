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Общество

Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий

Эксперты провели мониторинг цен и на основе своего исследования назвали самый дорогой город для свиданий. Данным населённым пунктом оказался Цюрих, расположенный в Швейцарии.
Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий

Многие люди считают, что в мировых столицах наиболее дорогие развлечения. Тем не менее, в новом рейтинге, в котором специалисты постарались выявить самый дорогой город для свиданий, победил не Нью-Йорк или Лондон, а Цюрих, относительно небольшой по сравнению с другими населёнными пунктами. В нём официально проживает около 400 тысяч человек, а с учётом агломерации эта цифра не превышает миллиона жителей, но это не помешало стать ему наиболее дорогостоящим в мире. Составляя рейтинг, эксперты учитывали классический набор услуг, таких как поход в кинотеатр, посещение ресторана или бара, а также шопинг. Всего в оценочном листе значились 56 городов из 42 стран, и Цюрих стал наиболее дорогостоящим, хотя он даже не является лидером в рейтинге самых высоких зарплат.

Отмечается, один романтический вечер в Швейцарии обойдётся в 180 евро, что почти в 1,5 раза превышает траты в Нью-Йорке и в 5 раз в Каире. Такси также окажется там самым дорогостоящим, в разы превышающем по стоимости другие мировые города, а вот трёхдневное проживание в Цюрихе дешевле, нежели в Милане. В Италии уик-энд обходится в 2 430 евро, что на 540 евро больше.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 14:00


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