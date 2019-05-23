Медики рассказали о пользе отпуска для здоровья

«Это в основном наблюдательные исследования, но люди, которые берут реже отпуска, обычно более напряжены и имеют больше проблем со здоровьем. Если вы не будете тратить время на восстановление, то не сможете работать достаточно продуктивно, имея большую склонность к травмам, воспалениям и болезням», - отметил кардиолог Ананд Рохатг.

Многочисленные исследования показали, что отрыв от напряженной повседневной рутины приносит гораздо больше пользы во всех отношениях, чем рассматривание живописных фотографий и подаренные сувениры. В пример приводится научная работа, в которой мужчины среднего возраста наблюдались в течение 9 лет. Результаты были таковы, что те люди, которые проводили больше ежегодных отпусков, реже умирали от сердечно-сосудистых причин, включая инфаркт миокарда. Другие обследования связывали долговременный отдых с меньшим количеством депрессии, снижением стресса и улучшением общего благосостояния.Одним из препятствий к окончательным выводам все же является трудность отделения отдыха от всех других факторов, влияющих на здоровье. Врачи советуют во время нерабочих дней попытаться минимизировать стрессовый фактор, являющийся причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Цель отпуска состоит и в том, чтобы попытаться не отклонятся от обычных привычек питания. К примеру, следует регулярно принимать пищу с интервалом в четыре-шесть часов. Не менее важно снизить использование мобильных устройств.

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Автор: Ващенко Ольга

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