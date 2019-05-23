EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье / Авторские материалы / Статьи

Медики рассказали о пользе отпуска для здоровья

Медики из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса рассказали, какую пользу для здоровья приносит отпуск. Как выяснилось, отдых особенно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Медики рассказали о пользе отпуска для здоровья

Многочисленные исследования показали, что отрыв от напряженной повседневной рутины приносит гораздо больше пользы во всех отношениях, чем рассматривание живописных фотографий и подаренные сувениры. В пример приводится научная работа, в которой мужчины среднего возраста наблюдались в течение 9 лет. Результаты были таковы, что те люди, которые проводили больше ежегодных отпусков, реже умирали от сердечно-сосудистых причин, включая инфаркт миокарда. Другие обследования связывали долговременный отдых с меньшим количеством депрессии, снижением стресса и улучшением общего благосостояния.
«Это в основном наблюдательные исследования, но люди, которые берут реже отпуска, обычно более напряжены и имеют больше проблем со здоровьем. Если вы не будете тратить время на восстановление, то не сможете работать достаточно продуктивно, имея большую склонность к травмам, воспалениям и болезням», - отметил кардиолог Ананд Рохатг.

Медики рассказали о пользе отпуска для здоровья

Одним из препятствий к окончательным выводам все же является трудность отделения отдыха от всех других факторов, влияющих на здоровье. Врачи советуют во время нерабочих дней попытаться минимизировать стрессовый фактор, являющийся причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Цель отпуска состоит и в том, чтобы попытаться не отклонятся от обычных привычек питания. К примеру, следует регулярно принимать пищу с интервалом в четыре-шесть часов. Не менее важно снизить использование мобильных устройств.

Читайте также: В Китае подростку удалили из мочевого пузыря 29 магнитных шариков, введенных в пенис

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 12:49


Читайте также
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Медики назвали продукты, опасные для людей старше 50 лет
Названы права пациента в больнице, о которых многие не
Назван способ уберечься от смерти из-за разрыва аорты
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
Эксперты рассказали, какие сны предупреждают человека о
Названы эффективные народные средства от головной боли
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 15:11 Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров
23.05, 15:07 Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за
23.05, 14:57 Озвучены привычки, приводящие к ускоренному старению
23.05, 14:51 Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве
23.05, 14:49 Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С»
23.05, 14:42 Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в
23.05, 14:39 Валентин Юдашкин оценил гардероб Владимира Путина
23.05, 14:34 Фанаты Юлии Началовой приходят на ее могилу заряжать воду
23.05, 14:30 Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали
23.05, 14:30 ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского
23.05, 14:29 Владимир Путин вручил Ларисе Долиной государственную
23.05, 14:24 Названы 7 ценных правил для сохранения долгой и
23.05, 14:22 Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на
23.05, 14:18 В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
23.05, 14:11 Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками
23.05, 14:11 Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс
23.05, 14:09 Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
23.05, 14:00 Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный
23.05, 14:00 Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий
23.05, 13:52 Названы 10 важных секретов для удачной покупки