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Здоровье

Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками

Эксперты назвали самые эффективные способы борьбы с мешками под глазами, считающиеся для женщин важной проблемой. Причины появления отечности могут крыться в скоплении жидкости в организме, длительная работа за ПК, недосыпание, аллергия, болезни почек.
Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками

Эксперты, как сообщает портал PlanetToday, советуют пить больше воды, поскольку из-за нехватки организм начинает задерживать жидкость. Важно контролировать количество потребляемой соли и алкоголя. Справиться с отеками помогут тканевые ледяные компрессы, размещенные на пораженную область на пять минут. Неплохой результат демонстрируют новомодные патчи, которые перед использованием держат в холодильнике. Альтернативной могут стать чайные пакетики.

Если отечность вокруг глаз носит аллергический характер, стоит пересмотреть рацион питания и используемую косметику. Сон менее 7-8 часов тоже увеличивает приток жидкости. Кожа вокруг глаз тонкая и ранимая, поэтому стоит отказаться от спиртсодержащих лосьонов, скрабов грубого помола и избавиться от привычки тереть лицо. Решить проблему поможет лимфодренаж и блефаропластика. Процедуры имеют ряд противопоказаний, поэтому сначала стоит посоветоваться с врачом.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:11


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