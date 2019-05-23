Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками
Эксперты назвали самые эффективные способы борьбы с мешками под глазами, считающиеся для женщин важной проблемой. Причины появления отечности могут крыться в скоплении жидкости в организме, длительная работа за ПК, недосыпание, аллергия, болезни почек.
Эксперты, как сообщает портал PlanetToday, советуют пить больше воды, поскольку из-за нехватки организм начинает задерживать жидкость. Важно контролировать количество потребляемой соли и алкоголя. Справиться с отеками помогут тканевые ледяные компрессы, размещенные на пораженную область на пять минут. Неплохой результат демонстрируют новомодные патчи, которые перед использованием держат в холодильнике. Альтернативной могут стать чайные пакетики.
Если отечность вокруг глаз носит аллергический характер, стоит пересмотреть рацион питания и используемую косметику. Сон менее 7-8 часов тоже увеличивает приток жидкости. Кожа вокруг глаз тонкая и ранимая, поэтому стоит отказаться от спиртсодержащих лосьонов, скрабов грубого помола и избавиться от привычки тереть лицо. Решить проблему поможет лимфодренаж и блефаропластика. Процедуры имеют ряд противопоказаний, поэтому сначала стоит посоветоваться с врачом.