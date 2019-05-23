Названы 7 ценных правил для сохранения долгой и счастливой жизни

Врач рассказал, что человек с рождения запрограммирован на долголетие, но неправильный образ жизни и вредные привычки сокращают отведенное время. Чтобы продлить жизнь, необходимо ежедневно делать утреннюю зарядку и заниматься спортом. Плавание и ходьба добавляют четыре года жизни за счет укрепления сосудов и сердца, а также снижения риска инсульта. Удержание холестерина на уровне 5 единиц исключает появление бляшек и возникновения патологий сердечно-сосудистой системы, часто являющихся причиной преждевременной смерти. Пять лет даруют человеку овощи и фрукты, заменившие в рационе газировку, фастфуд, сладости.Эксперт советует контролировать артериальное давление, поскольку гипертензия повышает риск инфаркта и инсульта на 25% и 40% соответственно. Для продления жизни стоит проходить профилактику диабета и отказаться от сигарет и спиртного.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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