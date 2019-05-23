EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье / Авторские материалы / Статьи

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса. Как выяснилось, секрет заключается в ежедневном взвешивании. Подробности научной работы опубликованы в зарубежном издании Medical Xpress.
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

В ходе исследования наблюдались 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, что длилось в течение 14 недель. Как выяснилось, добровольцы, которые взвешивались на весах в ежедневном режиме, либо сохраняли, либо теряли вес во время курортного сезона, в то время как участники из контрольной группы, поправлялись. Отмечается, что никаких дополнительных инструкций по питанию им представлено не было. Каждый человек самостоятельно мог выбрать способ изменения своего поведения: либо есть меньше, либо сделать упор на физическую активность.
«Люди чувствительны к разного рода несоответствиям между их нынешним я и их собственным стандартам. Увиденные изменения заставляют принять меры. Эта стратегия является идеальным решением», - отметили эксперты.

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Предыдущие эксперименты показали, что действия в курортный сезон могут привести людей к ежегодно сохраняющемуся набору веса. Выявилось и то, что люди с ожирением восприимчивы к наибольшему увеличению параметров фигуры. Индивиды, регулярно занимающиеся спортом, не являются защищенными от увеличения веса во время праздников.

Читайте также: Медики рассказали о пользе отпуска для здоровья

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 13:35


Читайте также
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Медики назвали продукты, опасные для людей старше 50 лет
Названы права пациента в больнице, о которых многие не
Назван способ уберечься от смерти из-за разрыва аорты
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
Эксперты рассказали, какие сны предупреждают человека о
Названы эффективные народные средства от головной боли
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 15:11 Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров
23.05, 15:07 Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за
23.05, 14:57 Озвучены привычки, приводящие к ускоренному старению
23.05, 14:51 Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве
23.05, 14:49 Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С»
23.05, 14:42 Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в
23.05, 14:39 Валентин Юдашкин оценил гардероб Владимира Путина
23.05, 14:34 Фанаты Юлии Началовой приходят на ее могилу заряжать воду
23.05, 14:30 Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали
23.05, 14:30 ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского
23.05, 14:29 Владимир Путин вручил Ларисе Долиной государственную
23.05, 14:24 Названы 7 ценных правил для сохранения долгой и
23.05, 14:22 Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на
23.05, 14:18 В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
23.05, 14:11 Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками
23.05, 14:11 Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс
23.05, 14:09 Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
23.05, 14:00 Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный
23.05, 14:00 Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий
23.05, 13:52 Названы 10 важных секретов для удачной покупки