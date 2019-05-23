Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

«Люди чувствительны к разного рода несоответствиям между их нынешним я и их собственным стандартам. Увиденные изменения заставляют принять меры. Эта стратегия является идеальным решением», - отметили эксперты.

В ходе исследования наблюдались 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, что длилось в течение 14 недель. Как выяснилось, добровольцы, которые взвешивались на весах в ежедневном режиме, либо сохраняли, либо теряли вес во время курортного сезона, в то время как участники из контрольной группы, поправлялись. Отмечается, что никаких дополнительных инструкций по питанию им представлено не было. Каждый человек самостоятельно мог выбрать способ изменения своего поведения: либо есть меньше, либо сделать упор на физическую активность.Предыдущие эксперименты показали, что действия в курортный сезон могут привести людей к ежегодно сохраняющемуся набору веса. Выявилось и то, что люди с ожирением восприимчивы к наибольшему увеличению параметров фигуры. Индивиды, регулярно занимающиеся спортом, не являются защищенными от увеличения веса во время праздников.

Читайте также: Медики рассказали о пользе отпуска для здоровья

Автор: Ващенко Ольга

Добавление комментария

o