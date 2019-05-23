Владимир Соловьев ответил вызвавшему его на дуэль журналисту
Владимир Соловьев в свойственной ему манере ответил корреспонденту из Краснодара Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль. Ведущий прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами портала «Взгляд».
Гурьев в своем блоге «Человек-пельмень» раскритиковал Соловьева назвавшего ектаринбуржцев, протестующих против строительства храма, «бесами» и «чертями». Журналист написал, что мечтает физически поставить ведущего на место и предлагает ему выбрать любое состязание, например, боксерский ринг.
Соловьев считает нападки Гурьева провокацией, направленной на самопиар. На Западе подобных личностей ставят на учет и запрещают на законодательном уровне приближаться к публичным людям.
«Человеку нужна слава и помощь. Если он ассоциирует себя с Человеком-пельменем, пусть обратится к Николаю Валуеву, обожающему пельмешки. Возможно, он найдет интересное общение в ресторане Аркадия Новикова», - заявил Соловьев.