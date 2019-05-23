Владимир Соловьев ответил вызвавшему его на дуэль журналисту

«Человеку нужна слава и помощь. Если он ассоциирует себя с Человеком-пельменем, пусть обратится к Николаю Валуеву, обожающему пельмешки. Возможно, он найдет интересное общение в ресторане Аркадия Новикова», - заявил Соловьев.



Гурьев в своем блоге «Человек-пельмень» раскритиковал Соловьева назвавшего ектаринбуржцев, протестующих против строительства храма, «бесами» и «чертями». Журналист написал, что мечтает физически поставить ведущего на место и предлагает ему выбрать любое состязание, например, боксерский ринг.Соловьев считает нападки Гурьева провокацией, направленной на самопиар. На Западе подобных личностей ставят на учет и запрещают на законодательном уровне приближаться к публичным людям.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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