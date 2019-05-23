Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со стороны Украины
Военный эксперт Александр Жилин рассказал о возможной угрозе Крыму со стороны Украины, что окажется страшнее испытываемых в Черном море ракет. Проводимые совместно с НАТО учения на самом деле являются имитацией бурной деятельности.
Украинские ракеты устарели и неспособны нанести удар по территории полуострова. Военный бюджет страны верстается только для последующего «распила», потому что властям больше нужны полицейские, чем армия. Ради легенды Киев демонстрирует оружие 50-60-х годов.
Украина считается нестабильным государством с денежными потоками, подконтрольными кланам олигархов. Сложившаяся ситуация сыграла на руку террористам, создавших на территории страны вербовочную базу. Боевики имеют взрывчатку и современное оружие, поэтому могут стать угрозой для соседних государств.
22 мая украинское Минобороны закрыло для авиации и судов часть Черного моря. В течение двух дней военные намерены проводить в акватории испытания комплексов «Нептун» и «Ольха».