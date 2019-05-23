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Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со стороны Украины

Военный эксперт Александр Жилин рассказал о возможной угрозе Крыму со стороны Украины, что окажется страшнее испытываемых в Черном море ракет. Проводимые совместно с НАТО учения на самом деле являются имитацией бурной деятельности.
Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со стороны Украины

Украинские ракеты устарели и неспособны нанести удар по территории полуострова. Военный бюджет страны верстается только для последующего «распила», потому что властям больше нужны полицейские, чем армия. Ради легенды Киев демонстрирует оружие 50-60-х годов.

Украина считается нестабильным государством с денежными потоками, подконтрольными кланам олигархов. Сложившаяся ситуация сыграла на руку террористам, создавших на территории страны вербовочную базу. Боевики имеют взрывчатку и современное оружие, поэтому могут стать угрозой для соседних государств.

22 мая украинское Минобороны закрыло для авиации и судов часть Черного моря. В течение двух дней военные намерены проводить в акватории испытания комплексов «Нептун» и «Ольха».

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:09


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