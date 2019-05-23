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Шоу-бизнес

Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали Портман

Американский музыкант Моби выдал биографическую книгу «И затем все рухнуло». В рассказе он отметил про роман с Натали Портман.
Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали Портман


Музыкант сообщил, что имел романтические связи с актрисой, когда ей было ещё 20 лет. Моби даже разместил снимок в Instagram, где они вместе обнимаются и улыбаются. Натали Портман удивилась этому и заявила, что в то время только окончила школу и была очень юной. По её словам, она подружилась с музыкантом во время его концерта. Но связь между ними была исключительно приятельской. Актриса считает, что Моби использовал неправдивую информацию для популярности его книги.

В книге артист пишет о своей жизни, как начинал карьеру, о романах с женщинами. Он также упомянул певицу Лану дель Рей. На возмущение Натали Портман, он ответил, что не стал бы врать об их отношениях, так как уважает актрису.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 14:30


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