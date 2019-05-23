Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный самолет

«Тяга самолета позволила продемонстрировать прочность, автономность и оптимизированную конструкцию робота. Мы хотели добиться того, чего никогда не делали раньше, и нам это удалось», - прокомментировал руководитель проекта Клаудио Семини.



По словам разработчиков, HyQReal имеет 1,33 метров в длину и 90 см в высоту, а его вес составляет 130 килограмм с учетом гидравлики и батарей. Робот защищен алюминиевым покрытием и оболочкой из кевлара, стекловолокна и пластика. Он оснащен изготовленными на заказ ножками из специальной резины для обеспечения высокого сцепления на земле. В этом же списке 48-вольтовая батарея, которая питает четыре электродвигателя, подключенных к четырем гидравлическим насосам. У новинки на борту два компьютера, один предназначен для зрения, а другой - для управления. Новые возможности были протестированы в аэропорту Генуя, где HyQReal сдвинул небольшой пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti весом 3300 кг.

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Автор: Ващенко Ольга

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