EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии / Авторские материалы / Статьи

Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный самолет

Исследователи из Италии представили на ICRA 2019 Международной конференции по робототехнике и автоматизации, состоявшейся в Монреале (Канада), самые последние результаты новой версии гидравлического четвероногого робота HyQReal. На тестах разработка сдвинула 3-тонный самолет на 10 метров. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Eurekalert.
Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный самолет

По словам разработчиков, HyQReal имеет 1,33 метров в длину и 90 см в высоту, а его вес составляет 130 килограмм с учетом гидравлики и батарей. Робот защищен алюминиевым покрытием и оболочкой из кевлара, стекловолокна и пластика. Он оснащен изготовленными на заказ ножками из специальной резины для обеспечения высокого сцепления на земле. В этом же списке 48-вольтовая батарея, которая питает четыре электродвигателя, подключенных к четырем гидравлическим насосам. У новинки на борту два компьютера, один предназначен для зрения, а другой - для управления. Новые возможности были протестированы в аэропорту Генуя, где HyQReal сдвинул небольшой пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti весом 3300 кг.
Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный самолет

«Тяга самолета позволила продемонстрировать прочность, автономность и оптимизированную конструкцию робота. Мы хотели добиться того, чего никогда не делали раньше, и нам это удалось», - прокомментировал руководитель проекта Клаудио Семини.


Читайте также: Исследователи создали робота для проверки трубопровода на утечку

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 14:00


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 15:11 Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров
23.05, 15:07 Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за
23.05, 14:57 Озвучены привычки, приводящие к ускоренному старению
23.05, 14:51 Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве
23.05, 14:49 Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С»
23.05, 14:42 Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в
23.05, 14:39 Валентин Юдашкин оценил гардероб Владимира Путина
23.05, 14:34 Фанаты Юлии Началовой приходят на ее могилу заряжать воду
23.05, 14:30 Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали
23.05, 14:30 ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского
23.05, 14:29 Владимир Путин вручил Ларисе Долиной государственную
23.05, 14:24 Названы 7 ценных правил для сохранения долгой и
23.05, 14:22 Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на
23.05, 14:18 В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
23.05, 14:11 Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками
23.05, 14:11 Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс
23.05, 14:09 Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
23.05, 14:00 Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный
23.05, 14:00 Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий
23.05, 13:52 Названы 10 важных секретов для удачной покупки