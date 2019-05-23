Фанаты Юлии Началовой приходят на ее могилу заряжать воду
Многие фанаты певицы не смогли смириться с ее скоропостижной кончиной. Это стало причиной веры поклонников творчества Юлии Началовой в волшебную энергетику, окружающую ее могилу.
Фанаты недавно погибшей певицы Юлии Началовой часто навещают место захоронения исполнительницы и считают, что именно ее могила обладает сильным магнетизмом и необычными свойствами. Они отмечают, что даже сама природа подает знаки, которые указывают на необычность этого места вечного упокоения.
По этой причине Троекуровское кладбище стало популярным местом для тех, кто верит в целительство и магию. Именно там, по мнению многих, с помощью сильной позитивной энергетики можно заряжать воду и косметические средства.
Работники кладбища часто находят емкости с водой и кремами, которые поклонники Началовой оставляют на ее могиле для «подзарядки позитивной энергетикой». Фанаты уверены, что после такого ритуала жидкости приобретают свойства для лечения некоторых болезней, а также благотворно влияют на красоту лица и тела.
Ранее в истории уже были случаи, когда люди верили, что места захоронения известных людей обладают силой исцеления благодаря сильному энергетическому полю. Поклонники экстрасенсорики и народной медицины заряжали воду на могилах Джуны Давиташвили и Алана Чумака.