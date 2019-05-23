EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в аэропортах

Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в аэропортах из-за высокого риска хакерской атаки с целью сбора данных со смартфонов. Ситуацию прокомментировал вице-президент компании X-Force Threat Intelligence Калеб Барлоу.
Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в аэропортах

Основную опасность представляют не розетки, а оставленные рядом с ними кабели. Хакеры модернизируют шнуры, поэтому при подключении к смартфону жертвы на девайс устанавливается вредоносная программа, похищающая личные данные, в том числе о банковских картах.

Эксперты рекомендуют обезопасить себя и никогда не использовать чужие кабели. Чтобы уберечь персональные данные, лучше брать в поездки портативные аккумуляторы. С помощью насадки Juice-Jack Defender стоимостью около 10 долларов использовать USB-розетки можно, поскольку устройство блокирует передачу данных через шнур.

Читайте также: Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на большом экране

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:42


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 15:11 Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров
23.05, 15:07 Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за
23.05, 14:57 Озвучены привычки, приводящие к ускоренному старению
23.05, 14:51 Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве
23.05, 14:49 Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С»
23.05, 14:42 Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в
23.05, 14:39 Валентин Юдашкин оценил гардероб Владимира Путина
23.05, 14:34 Фанаты Юлии Началовой приходят на ее могилу заряжать воду
23.05, 14:30 Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали
23.05, 14:30 ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского
23.05, 14:29 Владимир Путин вручил Ларисе Долиной государственную
23.05, 14:24 Названы 7 ценных правил для сохранения долгой и
23.05, 14:22 Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на
23.05, 14:18 В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
23.05, 14:11 Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками
23.05, 14:11 Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс
23.05, 14:09 Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
23.05, 14:00 Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный
23.05, 14:00 Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий
23.05, 13:52 Названы 10 важных секретов для удачной покупки