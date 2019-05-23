Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в аэропортах
Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в аэропортах из-за высокого риска хакерской атаки с целью сбора данных со смартфонов. Ситуацию прокомментировал вице-президент компании X-Force Threat Intelligence Калеб Барлоу.
Основную опасность представляют не розетки, а оставленные рядом с ними кабели. Хакеры модернизируют шнуры, поэтому при подключении к смартфону жертвы на девайс устанавливается вредоносная программа, похищающая личные данные, в том числе о банковских картах.
Эксперты рекомендуют обезопасить себя и никогда не использовать чужие кабели. Чтобы уберечь персональные данные, лучше брать в поездки портативные аккумуляторы. С помощью насадки Juice-Jack Defender стоимостью около 10 долларов использовать USB-розетки можно, поскольку устройство блокирует передачу данных через шнур.