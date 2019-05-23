Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на большом экране
«Яндекс.Модуль» позволяет подключаться к телевизору через HDMI-порт и смотреть видео из приложений компании на большом дисплее. Данная разработка была презентована российской одноименной корпорацией на выставке YAC.
Управлять «Модулем» можно при помощи смарт-колонок, даже когда они не подключены к ТВ. Работает программа вместе с голосовым помощником «Алиса», благодаря взаимодействию с которым приложение дает возможность регулировать громкость звука, останавливать видео при просмотре и включать музыку. Приобрести новинку можно за 1990 рублей. Сам медиаплеер функционирует на операционной системе Android.
Другой проект IT-корпорации - «Яндекс.Эфир». С его появлением пользователям будут доступны персонализированные видеозаписи из сервисов компании. Управляются они при помощи оценок для роликов.
Среди других проектов «Яндекса» - обновленная версия приложения «Авто». Она будет интегрирована с бортовым механизмом транспортного средства и его сенсорами. Например, во время поездки в тоннеле с отсутствующим сигналом GPS система навигации станет устанавливать местоположение по данным о вращении колес. Также система даст возможность оплачивать самостоятельно парковку и включать кондиционер.