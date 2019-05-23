EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на большом экране

«Яндекс.Модуль» позволяет подключаться к телевизору через HDMI-порт и смотреть видео из приложений компании на большом дисплее. Данная разработка была презентована российской одноименной корпорацией на выставке YAC.
Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на большом экране

Управлять «Модулем» можно при помощи смарт-колонок, даже когда они не подключены к ТВ. Работает программа вместе с голосовым помощником «Алиса», благодаря взаимодействию с которым приложение дает возможность регулировать громкость звука, останавливать видео при просмотре и включать музыку. Приобрести новинку можно за 1990 рублей. Сам медиаплеер функционирует на операционной системе Android.

Другой проект IT-корпорации - «Яндекс.Эфир». С его появлением пользователям будут доступны персонализированные видеозаписи из сервисов компании. Управляются они при помощи оценок для роликов.

Среди других проектов «Яндекса» - обновленная версия приложения «Авто». Она будет интегрирована с бортовым механизмом транспортного средства и его сенсорами. Например, во время поездки в тоннеле с отсутствующим сигналом GPS система навигации станет устанавливать местоположение по данным о вращении колес. Также система даст возможность оплачивать самостоятельно парковку и включать кондиционер.

Читайте также: Infinix S4 с 32-Мп камерой выйдет в продажу за 130 долларов

Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 14:22


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 15:11 Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров
23.05, 15:07 Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за
23.05, 14:57 Озвучены привычки, приводящие к ускоренному старению
23.05, 14:51 Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве
23.05, 14:49 Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С»
23.05, 14:42 Эксперты призвали пассажиров отказаться от USB-зарядок в
23.05, 14:39 Валентин Юдашкин оценил гардероб Владимира Путина
23.05, 14:34 Фанаты Юлии Началовой приходят на ее могилу заряжать воду
23.05, 14:30 Музыкант Моби в своей книге рассказал о романе с Натали
23.05, 14:30 ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского
23.05, 14:29 Владимир Путин вручил Ларисе Долиной государственную
23.05, 14:24 Названы 7 ценных правил для сохранения долгой и
23.05, 14:22 Новый «Яндекс.Модуль» позволяет смотреть видео на
23.05, 14:18 В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
23.05, 14:11 Названы способы борьбы с появившимися под глазами мешками
23.05, 14:11 Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс
23.05, 14:09 Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
23.05, 14:00 Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный
23.05, 14:00 Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий
23.05, 13:52 Названы 10 важных секретов для удачной покупки