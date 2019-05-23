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Технологии

Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработан в России

Первый суперкомпьютер, в основе которого лежат микропроцессоры с архитектурой «Эльбрус», создан в России. Информация о новейшей разработке появилась от руководителя концерна «Автоматика».
Первый суперкомпьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработан в России

Заявление генерального директора Владимира Кабанова прозвучало на конференции с журналистами ЦИПР-2019. Над созданием суперкомпьютера работали сотрудники ИНЭУМ им. И. С. Брука, входящего в концерн «Автоматика» государственной корпорации «Ростех» совместно с командой компаний РСК. Машина предназначена для работы с большими массивами данных, для высокопроизводительных вычислений и решения других важных задач, требующих максимального уровня кибербезапасности. Более того, на нем можно моделировать нейронные сети, лежащие в основе искусственного интеллекта. На охлаждение машины требуется менее 6% от всего потребляемого количества энергии. В основе лежат важные системы и авторские алгоритмы для управления электропитанием, которые увеличивают энергетическую эффективность и отказоустойчивость. Машину можно эксплуатировать в сложных условиях. Продукт отличается высоким уровнем информационной безопасности. «Эльбрусы» лишены так называемых «закладок», которые позволяют удаленно влиять на работу систем и воровать информацию. Благодаря этому модель можно эксплуатировать в особо уязвимых сферах.

Компьютер на микропроцессорах «Эльбрус-8С» планируется использовать в промышленности, медицине, науке и других значимых отраслях. Продукт является полностью российским, машина не требует больших расходов в обслуживании, она компактна и почти бесшумна.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 14:49


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