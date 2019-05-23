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Шоу-бизнес

Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс

Анна Седокова с оголенной грудью показала фанатам идеальные джинсы. Соответствующий пост сексуальная певица разместила в микроблоге Instagram.
Анна Седокова показала идеальные джинсы топлесс

На представленном снимке Седокова запечатлена со спины, стоя в дверном проеме около ванной комнаты. Для фотосессии певица надела светлые джинсы, а верх оставила голым. Несмотря на то, что струящиеся по плечам волосы прикрыли наготу, разглядеть часть груди не составит труда.

"Идеальные джинсы, как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу!" - написала звезда.

Поклонники написали, что на такой идеальной фигуре будут прекрасно смотреться любые джинсы. Многие в очередной раз призвали Седокову прекратить сбрасывать вес, который ни чуть не портит ее аппетитные формы, скорее, наоборот, придает им неповторимость и сексуальность.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:11


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