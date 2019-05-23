Озвучены привычки, приводящие к ускоренному старению

Повлиять на ускоренный процесс старения может частый просмотр телевизора. Недавнее исследование показало, что нахождение у ТВ по 6 часов в день приводит к сокращению продолжительности жизни на 5 лет.Отрицательно воздействует на организм привычка одновременно делать сразу несколько дел. Поклонники каждый день есть сладкое прибавляют лишний вес и возраст. Молекулы сахара приводят к гликации, разрушая связи в протеинах, после чего выделяются токсины, нарушающие метаболизм. Переизбыток косметики тоже старит кожу ранее срока. Негативно действуют на тело бытовые химикаты и моющие средства, которыми пользуются очень часто.Нехватка жира может состарить преждевременно. Если кожа стала сухой, на ней видны морщины и тускнеет цвет лица, то это свидетельствует о дефиците липидов.

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Автор: Виталий Смирнов

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