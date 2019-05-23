В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою невинность
В Подмосковье две 15-летние школьницы выставили на продажу свою невинность. Девушки запросили за девственность 600 тыс. рублей, сообщает «КП».
В мае девочки познакомились с 18-летним уроженцем Тамбова и рассказали новому знакомому о своей идее. Парень не растерялся и предложил помощь в поиске клиентов. Объявление о продаже молодой человек разместил в интернете.
На объявление быстро откликнулись, но на встречу с продавцом пришли полицейские. Юного сутенера задержали. Уголовное дело открыто по статье «Мошенничество. Школьницы отделались профилактической беседой.