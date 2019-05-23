В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою невинность

В мае девочки познакомились с 18-летним уроженцем Тамбова и рассказали новому знакомому о своей идее. Парень не растерялся и предложил помощь в поиске клиентов. Объявление о продаже молодой человек разместил в интернете.На объявление быстро откликнулись, но на встречу с продавцом пришли полицейские. Юного сутенера задержали. Уголовное дело открыто по статье «Мошенничество. Школьницы отделались профилактической беседой.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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