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Криминал / Отдых

В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою невинность

В Подмосковье две 15-летние школьницы выставили на продажу свою невинность. Девушки запросили за девственность 600 тыс. рублей, сообщает «КП».
В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою невинность

В мае девочки познакомились с 18-летним уроженцем Тамбова и рассказали новому знакомому о своей идее. Парень не растерялся и предложил помощь в поиске клиентов. Объявление о продаже молодой человек разместил в интернете.

На объявление быстро откликнулись, но на встречу с продавцом пришли полицейские. Юного сутенера задержали. Уголовное дело открыто по статье «Мошенничество. Школьницы отделались профилактической беседой.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:18


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