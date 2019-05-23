Владимир Путин вручил Ларисе Долиной государственную награду
Торжественная церемония награждения проходит в Кремле. Награду от президента Российской Федерации Владимира Путина получила и известная российская исполнительница Лариса Долина.
Глава государства отмечает в ходе церемонии достижения российских и иностранных граждан. Ларисе Долиной Владимир Путин вручил Орден Дружбы. Президент отметил, что вручает награду за весомый вклад за развитие российской культуры и искусства. Эта награда не единственная в копилке Ларисы Долиной. Несколько лет назад за большой вклад в развитие музыкальная искусства артистка была награждена Орденом Почета. Помимо этого, на счету певицы около 15 профессиональных наград и премий за разные достижения, в том числе почетное звание «Женщина года», с которым ее в 1998 году в Кремле поздравил президент России Борис Ельцин, пишет издание «Слово и Дело».
Также в ходе церемонии были отмечены летчики-космонавты, деятели образования, науки и культуры, медики, спортсмены, которые отличились своими достижениями. Всего награды получили более 30 человек.