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Россия

ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского за 200 млн рублей

ФБК рассекретил московский пентхаус главы Министерства культуры Владимира Мединского, расположенный на улице Ефремова в Хамовниках. Особняк в ЖК «Садовые кварталы» без мебели и ремонта оценили в 200 млн рублей.
ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского за 200 млн рублей

В фонде оппозиционера Алексея Навального рассказали, что пентхаус занимает 12 и 13 этажи. В помещении имеется гостиная в 65 «квадратов», терраса в 30 «квадратов», библиотека и спортивный зал. Высота потолков достигает восьми метров. Чтобы купить такую недвижимость, Мединский должен был не тратить ни копейки своего дохода последние пять лет. В прошлом году заработок министра, согласно декларации, составил около 42 млн рублей.

Недвижимость зарегистрирована на супругу министра. Мединский не прокомментировал заявление Навального.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:30


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