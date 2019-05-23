ФБК рассекретил московский пентхаус Владимира Мединского за 200 млн рублей
ФБК рассекретил московский пентхаус главы Министерства культуры Владимира Мединского, расположенный на улице Ефремова в Хамовниках. Особняк в ЖК «Садовые кварталы» без мебели и ремонта оценили в 200 млн рублей.
В фонде оппозиционера Алексея Навального рассказали, что пентхаус занимает 12 и 13 этажи. В помещении имеется гостиная в 65 «квадратов», терраса в 30 «квадратов», библиотека и спортивный зал. Высота потолков достигает восьми метров. Чтобы купить такую недвижимость, Мединский должен был не тратить ни копейки своего дохода последние пять лет. В прошлом году заработок министра, согласно декларации, составил около 42 млн рублей.
Недвижимость зарегистрирована на супругу министра. Мединский не прокомментировал заявление Навального.