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Кино

Хабенский и Бондарчук станцевали рэп в промо-ролике «Кинотавра»

В Сети появился промо-ролик, снятый к 30-летию кинофестиваля «Кинотавр». В записи можно увидеть танцующих звезд кино, включая Федора Бондарчука, Александра Яценко, Константина Хабенского и других.
Хабенский и Бондарчук станцевали рэп в промо-ролике «Кинотавра»

Перед зрителями кинодеятели предстали в непривычных образах. Например, Федор Бондарчук надел шляпу и золотую цепь, а Константин Хабенский - бейсболку, станцевав танец робота. В клипе также можно увидеть Юлию Пересильд, Александра Яценко, Ингеборгу Дапкунайте, Павла Деревянко, Анну Михалкову и иных артистов. Саундтреком является композиция Антохи М «Это лето».

«Кинотавр» по традиции состоится в Сочи, программа фестиваля нынешнего года была оглашена в апреле. На открытии представят фильм Валерия Тодоровского «Одесса», в состав жюри войдут Анна Чиповская, Алексей Айги, Константин Хабенский и другие режиссеры и сценаристы. Завершится «Кинотавр» 16 июня, тогда будут известны победители номинаций.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 15:18


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