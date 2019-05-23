Хабенский и Бондарчук станцевали рэп в промо-ролике «Кинотавра»
В Сети появился промо-ролик, снятый к 30-летию кинофестиваля «Кинотавр». В записи можно увидеть танцующих звезд кино, включая Федора Бондарчука, Александра Яценко, Константина Хабенского и других.
Перед зрителями кинодеятели предстали в непривычных образах. Например, Федор Бондарчук надел шляпу и золотую цепь, а Константин Хабенский - бейсболку, станцевав танец робота. В клипе также можно увидеть Юлию Пересильд, Александра Яценко, Ингеборгу Дапкунайте, Павла Деревянко, Анну Михалкову и иных артистов. Саундтреком является композиция Антохи М «Это лето».
«Кинотавр» по традиции состоится в Сочи, программа фестиваля нынешнего года была оглашена в апреле. На открытии представят фильм Валерия Тодоровского «Одесса», в состав жюри войдут Анна Чиповская, Алексей Айги, Константин Хабенский и другие режиссеры и сценаристы. Завершится «Кинотавр» 16 июня, тогда будут известны победители номинаций.