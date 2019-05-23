Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за неуплату налогов

Судебные исполнители уже несколько раз отправляли певцу и актеру Егору Криду письма с извещениями о задолженности по адресу его проживания. За время, пока исполнитель игнорирует необходимость расчета с Федеральной налоговой службой, на долг наросла пеня.В итоге транспортный налог на автомобиль хип-хоп певца увеличился на 30тыс. рублей. Изначально сума составляла 278 тыс. рублей. По законам Российской Федерации, неоплаченный долг по налогам влечет за собой арест автомобильного средства, блокировку денежных средств и запрет на выезд заграницу.Сотрудники районной инспекции №31 города Москвы настроены разрешить это дело в кратчайшие сроки, ведь погашение задолженности не должно стать проблемой для 24-летнего популярного исполнителя с миллионными гонорарами.

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Автор: Криворотько Наталья

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