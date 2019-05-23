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Шоу-бизнес

Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за неуплату налогов

Известная хип-хоп звезда игнорирует извещения Федеральной налоговой службы о задолженности в 300тыс. рублей. По законодательству РФ, если Егор Крид не уплатит эту сумму, он автоматически лишается возможности выезда заграницу.
Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Крида за неуплату налогов

Судебные исполнители уже несколько раз отправляли певцу и актеру Егору Криду письма с извещениями о задолженности по адресу его проживания. За время, пока исполнитель игнорирует необходимость расчета с Федеральной налоговой службой, на долг наросла пеня.

В итоге транспортный налог на автомобиль хип-хоп певца увеличился на 30тыс. рублей. Изначально сума составляла 278 тыс. рублей. По законам Российской Федерации, неоплаченный долг по налогам влечет за собой арест автомобильного средства, блокировку денежных средств и запрет на выезд заграницу.

Сотрудники районной инспекции №31 города Москвы настроены разрешить это дело в кратчайшие сроки, ведь погашение задолженности не должно стать проблемой для 24-летнего популярного исполнителя с миллионными гонорарами.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 15:07


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