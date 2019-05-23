Валентин Юдашкин оценил гардероб Владимира Путина

«Владимир Владимирович одевает черные костюмы только по соответствующим случаям. Мне нравится вид президента на работе и отдыхе. Возможно, кто-то ему помогает», - заявил Юдашкин.

Дизайнер считает правильным вкус Владимира Владимировича. В гардеробе президента преобладают наряды темных цветов, подходящие к цвету глаз политика. Яркие элементы одежды для лидера страны неуместны, так как отвлекают от выступлений и важных заявлений.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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