Михаил Боярский рассказал о своей роли в новом фильме о гардемаринах
Михаил Боярский опять предстанет в роли французского дворянина де Брильи в новой части фильма о гардемаринах. Съемки уже начались.
В продолжении киноленты герой Боярского будет вновь вредить главным персонажам, но на этот раз он станет мотивироваться не любовью к женщине, а страстью к интригам. Погибший, но воскрешенный, Де Брильи мешает гардемаринам, его интересуют политика и деньги, но за такие поступки персонаж известного актера в итоге получит сполна.
Михаил Боярский рассказал о присутствии в фильме многих конных трюков и поединков, создатели раскроют морские мотивы, темы России, Крыма, поэтому кинокартина получится «патриотической». Некоторые задействованные в ленте актеры еще молоды и являются студентами театральных ВУЗов, но Боярский уверен, что они справятся с возложенными обязанностями.