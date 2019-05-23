Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре с Джоли перед изменой Брэда Питта
Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о своем последнем разговоре с Анджелиной Джоли, который состоялся перед изменой Брэда Питта. Звезда сериала «Друзья» даже спустя годы не может забыть предательства любимого супруга.
Брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта длился 5 лет, супруги расстались после того, как во время съемок детектива «Мистер и миссис Смит» актер встретился с Анджелиной Джоли. Совместная работа сблизила знаменитых артистов и вскоре Питт признался Энистон, что полюбил другую. С тех пор прошло немало времени. Джоли с Питтом успели официально зарегистрировать отношения, построить семью, родить собственных и усыновить чужих детей и развестись. Энистон рассталась с Джастином Теру, которого встретила после предательства первого мужа. При этом забыть о том, как с ней поступил экс-супруг, она не может. В одном из недавних интервью артистка рассказала, что до ухода Питта разговаривала с Анджелиной Джоли лишь раз. Будущие соперницы случайно встретились на парковке. Энистон первой заговорила с актрисой, сказав, что Брэд Питт рад поработать с ней в одном проекте и выразила надежду, что «ребята хорошо проведут вместе время».
В феврале Дженнифер Энистон отметила свой 50-летний юбилей. Торжество посетил и бывший супруг артистки Брэд Питт. На праздновании дня рождения актер признался, что если бы можно было все вернуть назад, он поступил бы иначе. По слухам, Питт преподнес юбилярше роскошный подарок, узнав о котором, Джоли впала в бешенство.