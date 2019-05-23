Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве 92-летней соседки

Сообщается, убитую сотрудники пансионата нашли в постели. Визуальный осмотр позволил обнаружить следы, характерные для удушения, и черепно-мозговую травму. Ее соседка-долгожительница все время находилась рядом, демонстрировала возбуждение и твердила об убийстве. Подозреваемая направлена на психиатрическое освидетельствование.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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