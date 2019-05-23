Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве 92-летней соседки
Во Франции 102-летнюю пенсионерку подозревают в хладнокровном и не имеющем мотива убийстве 92-летней соседки, проживавшей с ней в одном доме престарелых, расположенном в коммуне Шези-Сюр-Марн. Сведения предоставил канал BBC.
Сообщается, убитую сотрудники пансионата нашли в постели. Визуальный осмотр позволил обнаружить следы, характерные для удушения, и черепно-мозговую травму. Ее соседка-долгожительница все время находилась рядом, демонстрировала возбуждение и твердила об убийстве. Подозреваемая направлена на психиатрическое освидетельствование.