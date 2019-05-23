Врач-диетолог рассказала про влияние воды на организм

Считается, что во время еды пить воду нельзя, так как она замедляет пищеварение. По мнению диетолога, стакан воды не повредит организму. А вот после приёма пищи стоит подождать минут 20. Этой рекомендации особо важно следовать тем, кто имеет проблемы с желудком.Следующий факт говорит о том, что стакан воды за 30 минут до еды притупит чувство голода. Марина Копытько не опровергает это утверждение. Дело в том, что у человека возникает обманчивое чувство, что он уже поел и не голоден. Это отличный трюк для тех, кто хочет похудеть или просто следит за своим весом и контролирует выбор еды.Диетолог также советует выпивать стакан воды утром для того, чтобы разбудить организм и запустить работу желудка. В воду можно добавить дольку лимона или имбиря. Для улучшения работы желудка стоит пить теплую воду.Диетолог остерегает, что минеральную воду лучше пить по показаниям доктора. Если говорить о газированной минеральной воде, то её стоит употреблять немного — один стакан в день. Иначе могут появиться проблемы с желудком, развиться гастрит. Необходимо пить такую воду в перерывах между приёмами пищи. В противном случае может появиться метеоризм и нарушение микрофлоры желудка.По словам доктора, стоит очищать воды с помощью фильтров. Если нет возможности, можно заморозить. Оттаявшая вода — полезная и не имеет опасных для организма микроэлементов.Многие опасаются, что слишком высокая или низкая температура воды может спровоцировать появления рака и плохо действует на работу желудка. Диетолог снова опровергает этот факт, так как организм самостоятельно настраивают температуру к нормальной. Не стоит об этом волноваться.

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Автор: Теодорович Анастасия

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