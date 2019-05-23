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Культура

В Великобритании умерла детская писательница Джудит Керр

В Великобритании умерла детская 95-летняя писательница Джудит Керр, выпустившая серию произведений про кошечку Мяули. Трагическую новость сообщил глава издательства HarperCollins Чарли Редмейна.
В Великобритании умерла детская писательница Джудит Керр

«Керр была невероятно талантливым рассказчиком и художником, оставившим после себя удивительные произведения. Она любила вечеринки, жизнь, людей, а сама оставалась образцом скромности», - отметил Редмейн.

В 1968 году в свет вышла работа Керр «Тигра, который пришел выпить чаю». В истории рассказывается о наглом, но симпатичном тигре, пришедшем в гости к девочке по имени Софи. Писательница сама иллюстрировала свои произведения, переведенные на разные языки мира. Придуманные ей герои стали копироваться при создании сувениров и игрушек.

Детство автора книги «Розовый кролик, которого украл Гитлер» было трудным. Писательница родилась в Берлине в еврейской семье, открыто выступавший против тирании нацистов. В 1933 году Керры сбежали во Францию, а потом в Британию.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:18


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