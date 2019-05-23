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Экономика

ЦБ рассмотрит привязанные к золоту криптовалюты

В ЦБ не исключили вероятное обсуждение идеи разработки криптовалюты с дальнейшей ее привязкой к золоту, чтобы была возможность взаимных расчетов с иными государствами. Такое заявление сделала глава Банка Эльвира Набиуллина.
ЦБ рассмотрит привязанные к золоту криптовалюты

Как сообщил iReactor, председатель регулятора заявила, что привлекательнее развивать расчеты в рублях. Ныне Центробанк анализирует криптовалюту стейблкоин, обладающую привязкой к настоящему активу и обеспечению. Это позволяет курсу сохранять свою стабильность, что не всегда фиксируется у остальных криптовалют. Стейблкоин ныне можно увидеть в регулярной «песочнице» ЦБ.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 15:48


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