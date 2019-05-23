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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров стальной меч Scream

Златоустовские мастера, вдохновившиеся выступлением Сергея Лазарева на "Евровидении", решили выковать для певца стальной меч, получивший название Scream. Соответствующий пост звезда разместил в микроблоге Instagram.
Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров стальной меч Scream

Оружейники приступили к полировке гарды, сделанной из золота 999 пробы. Классический меч по форме напоминает легендарный эскалибур, принадлежавший королю Артуру. Длина клинка составляет 64 сантиметра. Художники рисуют на нем целую историю, показанную в клипе Лазарева. На обратной стороне планируется сделать гравировку: "Не бойся мечтать".

"Вот это класс! Спасибо вам огромное!" - написал Лазарев в комментарии к посту.

Поклонники написали, что в мире нет аналога меча, который получит певец. Хрустальный микрофон, который вручается победителям "Евровидения", с таким раритетным подарком даже рядом не стоял.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:11


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