Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров стальной меч Scream

"Вот это класс! Спасибо вам огромное!" - написал Лазарев в комментарии к посту.

Оружейники приступили к полировке гарды, сделанной из золота 999 пробы. Классический меч по форме напоминает легендарный эскалибур, принадлежавший королю Артуру. Длина клинка составляет 64 сантиметра. Художники рисуют на нем целую историю, показанную в клипе Лазарева. На обратной стороне планируется сделать гравировку: "Не бойся мечтать".Поклонники написали, что в мире нет аналога меча, который получит певец. Хрустальный микрофон, который вручается победителям "Евровидения", с таким раритетным подарком даже рядом не стоял.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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