Сергей Лазарев получит от златоустовских мастеров стальной меч Scream
Златоустовские мастера, вдохновившиеся выступлением Сергея Лазарева на "Евровидении", решили выковать для певца стальной меч, получивший название Scream. Соответствующий пост звезда разместил в микроблоге Instagram.
Оружейники приступили к полировке гарды, сделанной из золота 999 пробы. Классический меч по форме напоминает легендарный эскалибур, принадлежавший королю Артуру. Длина клинка составляет 64 сантиметра. Художники рисуют на нем целую историю, показанную в клипе Лазарева. На обратной стороне планируется сделать гравировку: "Не бойся мечтать".
"Вот это класс! Спасибо вам огромное!" - написал Лазарев в комментарии к посту.
Поклонники написали, что в мире нет аналога меча, который получит певец. Хрустальный микрофон, который вручается победителям "Евровидения", с таким раритетным подарком даже рядом не стоял.