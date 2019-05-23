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Шоу-бизнес

Первая возлюбленная Михаила Круга Марина Базанова рассказала о тайной свадьбе и аборте

Первая возлюбленная Михаила Круга Марина Базанова рассказала о тайной свадьбе и аборте, который сделала от известного артиста. Как оказалось, знаменитый шансонье любил всю жизнь именно эту женщину, а в его доме даже жила собака, которую она вырастила.
Первая возлюбленная Михаила Круга Марина Базанова рассказала о тайной свадьбе и аборте

1 июля исполнится 17 лет со дня смерти Михаила Круга. Песни знаменитого певца теперь исполняет его супруга Ирина, воспитывающая их общего сына Александра. Однако на днях стало известно, что любовью всей жизни артиста была другая женщина. Марина Базанова появилась в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Гостья рассказала, что эта история началась много лет назад. Михаил Круг влюбился в нее, когда ему было всего 14 лет. Марина Базанова проводила будущего шансонье в армию, однако не дождалась любимого. Вскоре она вышла замуж и даже родила дочь. Впоследствии Михаил Круг стал крестным девочки, а спустя 15 лет, когда первая любовь снова стала свободной, они тайно расписались в ЗАГСе и стали жить в Твери. Брак продлился лишь 2 недели.
Первая возлюбленная Михаила Круга Марина Базанова рассказала о тайной свадьбе и аборте

Певец оказался большим собственником и запретил супруге работать, что сломало ей жизнь. Точку в отношениях поставил аборт, который сделала Базанова. Теперь она об этом очень жалеет. О смерти бывшего супруга ей сообщила подруга. Побывать на могиле Михаила Круга Марина Базанова смогла только спустя 5 лет после его кончины, с тех пор она ежегодно приходит к нему в день рождения. По словам Базановой, этот человек любил ее всю жизнь, а она так и не смогла ответить взаимностью.
Первая возлюбленная Михаила Круга Марина Базанова рассказала о тайной свадьбе и аборте

Гости в студии признались, что знали о большой любви Михаила Круга и часто говорили о Марине Базановой за спиной, поскольку все его песни были написаны для нее. Он был наполнен неразделенной любовью, утверждают друзья шансонье.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 16:00


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