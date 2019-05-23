Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone, предназначенных для продажи в России, Армении, Киргизии, Казахстане, Беларуси. Сведения появились на официальном портале ЕАЭС.
Под буквенно-циферными обозначениями могут скрываться новые iPhone, дебют которых запланирован на осень. Огромное количество сертифицированных устройств, вероятно, связано с регистрацией под отдельным номером смартфонов в каждом цветом варианте. Речь идет о модели iPhone Xr.
В регистрационных данных указано, что девайсы работают на базе iOS 12, хотя новые «яблочные» смартфоны должны выйти на рынок со свежей ОС iOS 13. Презентация операционки состоится 3 июня на конференции WWDC.
Судя по слухам, производитель оборудует iPhone Xs и Xs Max дополнительной камерой со сверхшироким углом обзора. Версия Xr получит объектив с 2-кратным зумом. Все модели внешне не отличаются от прототипов, но могут восполнять энергию при помощи обратной беспроводной зарядки.