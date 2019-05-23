Анфиса Чехова детально рассказала, как ей делали лазерную коррекцию зрения

"Мне закапали в глаза обезболивающее и объяснили, как себя вести. Сначала вставили расширители и поместили под лазер, работавший с каждым глазом по 25 секунд. Процедура безболезненная, я ощущала лишь небольшое давление на зрачок. Первые пару часов перед глазами стоял небольшой туман, но вскоре зрение восстановилась", - написала Чехова.

Звезда со зрением минус 2,5 несколько лет ходила в очках и линзах, потому что боялась ослепнуть после операции. Дождавшись в этой области прогресса, Чехова прошла обследование. Врач предложил ведущей попробовать технологию SMILE. Перед процедурой знаменитость не испытывала волнения.Поклонники пожелали знаменитости скорейшей реабилитации. Многие заинтересовались операцией и стали засыпать Чехову вопросами.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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