Анфиса Чехова детально рассказала, как ей делали лазерную коррекцию зрения
Анфиса Чехова детально рассказала поклонникам, как ей делали долгожданную лазерную коррекцию зрения. Соответствующий пост телеведущая разместила на своей странице в микроблоге Instagram.
Звезда со зрением минус 2,5 несколько лет ходила в очках и линзах, потому что боялась ослепнуть после операции. Дождавшись в этой области прогресса, Чехова прошла обследование. Врач предложил ведущей попробовать технологию SMILE. Перед процедурой знаменитость не испытывала волнения.
"Мне закапали в глаза обезболивающее и объяснили, как себя вести. Сначала вставили расширители и поместили под лазер, работавший с каждым глазом по 25 секунд. Процедура безболезненная, я ощущала лишь небольшое давление на зрачок. Первые пару часов перед глазами стоял небольшой туман, но вскоре зрение восстановилась", - написала Чехова.
Поклонники пожелали знаменитости скорейшей реабилитации. Многие заинтересовались операцией и стали засыпать Чехову вопросами.