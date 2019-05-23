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Музыка

Noize MC рассказал об истории музыки ученикам московской школы

Хип-хоп-исполнитель Noize MC провел открытый урок для старшеклассников в одной из столичных школ. Артист выступил в роли педагога в рамках тематического проекта.
Noize MC рассказал об истории музыки ученикам московской школы

В 20 регионах России проводятся музыкальные занятия в несколько ином формате для учащихся 1-9 классов в рамках программы «Уроки музыки». Школьники узнают во время лекций историю развития академической музыки, джаза, фольклора и иных направлений, также предлагая выполнить определенные задачи.

Во время посещения московской школы Noize MC рассказал детям, что в Средневековье уличные музыканты исполняли тексты сатирического характера, где музыка была на втором плане, тогда как на первый выходил текст. По словам рэп-исполнителя, слова трубадура могли понизить или повысить его социальный статус. Во время праздников в Испании молодые артисты подзадоривали публику речитативами, которые в свою очередь можно услышать в классике, в частности, в опере.

Примером Noize MC привел беседу Фигаро и его возлюбленной из оперы Моцарта. Также музыкант рассказал учащимся об истории появления и развития хип-хопа, начиная с 70-х годов.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 16:11


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